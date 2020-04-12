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У Британії кількість жертв коронавірусу досягла 10 тисяч

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 20:58
У Британії кількість жертв коронавірусу досягла 10 тисяч
Ілюстративне фото (twitter.com/emmavolney)

До статистики не внесено дані про померлих за межами лікарень

У Британії кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, зросла до 10 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За словами міністра охорони здоров'я Британії Метта Хенкока, сьогодні настав "похмурий день", оскільки кількість жертв коронавірусу в Сполученому Королівстві перевищила 10 тисяч. При цьому статистика не включає дані про померлих за межами лікарень.

"Сьогодні відзначається похмурий день, адже ми приєднуємось до списку країн, які зафіксували понад 10 тисяч смертей, пов’язаних з коронавірусом. Той факт, що понад 10 тисяч людей втратили життя від цього невидимого вбивці, свідчить про те, наскільки серйозним є цей коронавірус і чому національні зусилля, якими займаються всі, так важливі", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона виписали з лондонської лікарні, де він лікувався від коронавірусу. Джонсон продовжить відновлюватися від хвороби вдома та не відразу повернеться до роботи.

Також РБК-Україна писало, що у парламенті Британії назвали дату відновлення роботи. Британський парламент відновить роботу 21 квітня, попри пандемію коронавірусу.

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