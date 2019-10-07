В Великобритании на акции задержали более 200 экоактивистов

Фото: акция в Лондоне (twitter.com/XR_NYC)

Полиция Лондона заявила о мобилизации сотен правоохранителей

В столице Великобритании Лондоне полиция задержала 217 экоактивистов движения Extinction Rebellion в начале запланированной двухнедельной акции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лондонскую полицию в Twitter.

Экоактивисты, призывающие правительство принять срочные меры для уменьшения выбросов углерода, во время акции протеста перекрыли дороги в правительственном квартале Вестминстер. Более сотни протестующих заблокировали движение через Ламбетский городов.

As of 1715hrs today, officers have made 217 arrests in relation to the Extinction Rebellion protests. — MPS Events (@MetPoliceEvents) October 7, 2019

Транспортная корпорация Transport for London предупредила о возможных задержках движения в этих районах.

Полиция Лондона заявила о мобилизации сотен правоохранителей для обеспечения безопасности на предстоящих акциях протеста.

Подобные акции проходят сегодня проходят также в Париже, Мадриде, Амстердаме, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Перте, Сиднее, Мельбурне и других крупных городах мира.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 мая в Париже экологические активисты, которые выступают с призывом к власти принять меры для сохранения биоразнообразия, вылили 300 литров бутафорской крови на площади Трокадеро.

Кроме того, в ООН обнародовали доклад, согласно которому около одного миллиона биологических видов находятся под угрозой исчезновения в ближайшие десятилетия из-за антропогенного воздействия.