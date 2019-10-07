ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Великобритании на акции задержали более 200 экоактивистов

Новости » Происшествия    07.10.2019 - 20:34
В Великобритании на акции задержали более 200 экоактивистов
Фото: акция в Лондоне (twitter.com/XR_NYC)

Полиция Лондона заявила о мобилизации сотен правоохранителей

В столице Великобритании Лондоне полиция задержала 217 экоактивистов движения Extinction Rebellion в начале запланированной двухнедельной акции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лондонскую полицию в Twitter.

Экоактивисты, призывающие правительство принять срочные меры для уменьшения выбросов углерода, во время акции протеста перекрыли дороги в правительственном квартале Вестминстер. Более сотни протестующих заблокировали движение через Ламбетский городов.

Транспортная корпорация Transport for London предупредила о возможных задержках движения в этих районах.

Полиция Лондона заявила о мобилизации сотен правоохранителей для обеспечения безопасности на предстоящих акциях протеста.

Подобные акции проходят сегодня проходят также в Париже, Мадриде, Амстердаме, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Перте, Сиднее, Мельбурне и других крупных городах мира.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 мая в Париже экологические активисты, которые выступают с призывом к власти принять меры для сохранения биоразнообразия, вылили 300 литров бутафорской крови на площади Трокадеро.

Кроме того, в ООН обнародовали доклад, согласно которому около одного миллиона биологических видов находятся под угрозой исчезновения в ближайшие десятилетия из-за антропогенного воздействия.

Джонсон ждет компромисс от ЕС по Brexit Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
Новости Украины ЛондонВеликобританияактивисты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь