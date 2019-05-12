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В Париже экоактивисты разлили 300 литров бутафорской крови

Новости » Общество    12.05.2019 - 18:11
В Париже экоактивисты разлили 300 литров бутафорской крови
Фото: акция в Париже (France 24)

Активисты выступают с призывом к власти принять меры для сохранения биоразнообразия

В Париже экологические активисты, которые выступают с призывом к власти принять меры для сохранения биоразнообразия, вылили 300 литров бутафорской крови на площади Трокадеро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Как сообщается, экологические демонстранты во время акции вылили бутафорскую кровь на лестнице Трокадеро, чтобы обратить внимание на ускорение темпов утраты биоразнообразия на Земле.

Активисты держали в руках плакаты с лозунгами "Остановите шестое массовое вымирание".

В другом французском городе Бордо полиция задержала шесть активистов движения Extinction Rebellion, которое ведет борьбу против изменения климата, из-за размещения баннера на биржевой площади.

Напомним, ООН обнародовала доклад, согласно которому около одного миллиона биологических видов находятся под угрозой исчезновения в ближайшие десятилетия из-за антропогенного воздействия.

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