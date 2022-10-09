Великий шведський забудовник йде з Росії

Шведський забудовник Bonava підписав угоду про продаж бізнесу в Росії. Угода має завершитися у найближчі півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Bonava.

Сума угоди з продажу російського бізнесу компанії становитиме 98 млн євро. Очікується, що її закриють упродовж пів року. Через звільнення з російського ринку втрати Bonava становитимуть до 27 млн євро.

"Рішення залишити Росію було прийнято у світлі геополітичної ситуації. Нам було важливо знайти рішення, яке враховує безпеку наших співробітників і партнерів, і цей продаж враховував ці фактори", - цитує прес-служба слова президента та головного виконавчого директора Bonava Пітера Валліна.

Bonava – це шведський девелопер. Компанія вирішила припинити роботу в Росії у березні цього року. Перед продажів Bonava 2021 року у Росії довелося 5% загальної виручки компанії протягом року.