Nvidia повінстю зачиняє офіси в Росії після зупинки продажів у березні

Американська компанія Nvidia прийняла рішення зачинити усі свої офіси на території Росії до кінця жовтня через "неможливість забезпечити ефективну роботу співробітників".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Наразі у компанії на території Росії працюють 240 осіб, які зможуть переїхати до іншої країни, або ж звільнитись за угодою сторін.

Згідно з даними джерел, компанія вже почала активно вивозити на чартерних літаках співробітників, які готові продовжити роботу в іншій країні. Представники Nvidia наразі не прокоментували цю інформацію.

Ще до вторгнення Росії на територію України в компанії працювали більше 300 співробітників, однак наразі їх кількість зменшилась до 240. Переважно це інженери.