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Крупный шведский застройщик уходит из России

Автор: Константин Широкун

Шведский крупный застройщик Bonava подписал соглашение о продаже бизнеса в России. Сделка должна завершиться в ближайшие полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Bonava.

Сумма сделки по продаже российского бизнеса компании составит 98 млн евро. Ожидается, что ее закроют в течение полугода. Из-за ухода с российского рынка потери Bonava составят до 27 млн евро.

"Решение покинуть Россию было принято в свете геополитической ситуации. Нам было важно найти решение, учитывающее безопасность наших сотрудников и партнеров, и эта продажа учитывала эти факторы",— цитирует пресс-служба слова президента и главного исполнительного директора Bonava Питера Валлина.

Bonava – это шведский девелопер. Компания решила прекратить работу в России в марте этого года. На долю продаж Bonava в 2021 году в России пришлось 5% общей выручки компании за год.

Ранее мы писали, что американская компания Nvidia приняла решение закрыть все свои офисы на территории России до конца октября из-за "невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников".

Также сообщалось, что Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России. Компания закрывает завод ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге.

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