Великий пакет допомоги від Німеччини та новий транш від МВФ: новини за 23 грудня

Україна отримала шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування у розмірі 1,1 млрд доларів. А Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, який включає системи протиповітряної оборони IRIS-T, Patriot й не тільки.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 23 грудня - у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Південнокорейська розвідка повідомила, що КНДР може передати Росії дрони-камікадзе й додаткові війська.

За підрахунками британців, щомісячна кількість запущених росіянами дронів постійно зростала протягом усього 2024 року. Причому значне збільшення - понад 200 одиниць порівняно з попереднім місяцем - спостерігалося з липня 2024 року.

В ОСУВ "Хортиця" спростували повідомлення про оточення українських військових в Макарівці на Донеччині.

США закликають своїх громадян терміново виїхати з Білорусі: причина

Відповідне попередження оприлюднив Держдеп США. Зазначається, що загроза зумовлена "через свавільне застосування білоруською владою місцевих законів, ризик затримання, продовження сприяння російській війні проти України, потенційні громадянські заворушення та обмежені можливості посольства допомагати громадянам США, які проживають або подорожують до Білорусі".

Російські військові "застрягли" у відкритому морі під час втечі з Сирії, - ГУР

За даними української розвідки, вантажне судно Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху - вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна.

Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії.

В ДПСУ попередили про накопичення авто перед пунктами пропуску

Так, на в’їзді в Україну з Польщі зафіксовано черги перед пунктами пропуску "Корчова" та "Медика". Прикордонники рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску поблизу, щоб зменшити час очікування.

Вони зазначають, що передріздвяний період спричинив збільшення пасажиропотоку на 25% у пунктах пропуску Львівщини, що ускладнює рух транспорту.

Німеччина передала Україні великий пакет озброєння

Як повідомляється на офіційному сайті німецького уряду, до списку зокрема увійшли:

15 танків Leopard 1 A5

1 ЗРК IRIS-T SLM та 1 IRIS-T SLS

2 пускові PATRIOT

2 радари TRML-4D

2 зенітки Gepard

Також серед переліку ракети, дрони, різного виду боєприпаси, гранатомети тощо.

Україна та Британія працюють над угодою про 100-річне партнерство, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також вони обговорили посилення санкцій проти Росії та, зокрема, тіньового танкерного флоту РФ. На думку Зеленського, це не лише зменшить можливість Росії фінансувати війну, а й допоможе захистити навколишнє середовище в Північному та Балтійському морях.

Перші добровольці Українського легіону вже прибули в Україну з Польщі, - посол

Посол України в Польщі Василь Боднар зазначив, що навчання перших добровольців, які прибули в Україну, продовжиться на українських полігонах. При цьому дипломат не уточнив, скільки саме добровольців прибуло в Україну.

Танкери РФ у Чорному морі - це загроза для природи й джерело фінансування війни, - Зеленський

"Зараз усі бачать наслідки катастрофи в Чорному морі - мазут, який забруднює узбережжя. Росія використовує надзвичайно стара посудини - по 50 років, - використовує все завгодно, щоб тільки заробити гроші", - зазначив президент Володимир Зеленський.

Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ: куди спрямують кошти

Україна отримала шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) у розмірі 1,1 млрд доларів.

За словами Шмигаля, кошти вже надійшли на українські рахунки й будуть спрямовані на фінансування критичних видатків бюджету.

"Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів", - додав він.