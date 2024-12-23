Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ: куди спрямують кошти

Україна отримала шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) у розмірі 1,1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, кошти вже надійшли на українські рахунки й будуть спрямовані на фінансування критичних видатків бюджету.

"Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів", - додав він.

Програма EFF від МВФ

31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування, відому як механізм розширеного фінансування, у рамках якої Україна отримає кредит на суму 15,6 мільярда доларів США.

Програма передбачає два основні етапи: перший - термінове фінансування на період до завершення війни, другий - підтримку післявоєнного відновлення.

Також у 2023 році Україна вже отримала близько 4,5 мільярда доларів із загальної суми. У травні 2024 року український уряд розпочав із МВФ обговорення четвертого перегляду програми. За результатами цих переговорів 28 червня МВФ схвалив новий транш у розмірі 2,2 мільярда доларів для України.

Нещодавно стало відомо про те, що Виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми в межах EFF.