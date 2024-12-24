Большой пакет помощи от Германии и новый транш от МВФ: новости за 23 декабря

Украина получила шестой транш по совместной программе в рамках Механизма расширенного финансирования в размере 1,1 млрд долларов. А Германия передала Украине новый пакет военной поддержки, который включает системы противовоздушной обороны IRIS-T, Patriot и не только.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 23 декабря - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Южнокорейская разведка сообщила, что КНДР может передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска.

По подсчетам британцев, ежемесячное количество запущенных россиянами дронов постоянно росло в течение всего 2024 года. Причем значительное увеличение - более 200 единиц по сравнению с предыдущим месяцем - наблюдалось с июля 2024 года.

В ОСУВ "Хортица" опровергли сообщения об окружении украинских военных в Макаровке Донецкой области.

США призывают своих граждан срочно выехать из Беларуси: причина

Соответствующее предупреждение обнародовал Госдеп США. Отмечается, что угроза обусловлена "из-за произвольного применения белорусскими властями местных законов, риска задержания, продолжения содействия российской войне против Украины, потенциальных гражданских беспорядков и ограниченных возможностей посольства помогать гражданам США, которые проживают или путешествуют в Беларусь".

Российские военные "застряли" в открытом море во время бегства из Сирии, - ГУР

По данным украинской разведки, грузовое судно Sparta, которое Россия отправила для вывоза своего вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения - вышла из строя топливная трубка главного двигателя.

Экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море вблизи Португалии.

В ГПСУ предупредили о накоплении авто перед пунктами пропуска

Так, на въезде в Украину из Польши зафиксированы очереди перед пунктами пропуска "Корчева" и "Медика". Пограничники рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска поблизости, чтобы уменьшить время ожидания.

Они отмечают, что предрождественский период вызвал увеличение пассажиропотока на 25% в пунктах пропуска Львовщины, что затрудняет движение транспорта.

Германия передала Украине большой пакет вооружения

Как сообщается на официальном сайте немецкого правительства, в список в частности вошли:

15 танков Leopard 1 A5

1 ЗРК IRIS-T SLM и 1 IRIS-T SLS

2 пусковые PATRIOT

2 радара TRML-4D

2 зенитки Gepard

Также среди перечня ракеты, дроны, различного вида боеприпасы, гранатометы и тому подобное.

Украина и Великобритания работают над соглашением о 100-летнем партнерстве, - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также они обсудили усиление санкций против России и, в частности, теневого танкерного флота РФ. По мнению Зеленского, это не только уменьшит возможность России финансировать войну, но и поможет защитить окружающую среду в Северном и Балтийском морях.

Первые добровольцы Украинского легиона уже прибыли в Украину из Польши, - посол

Посол Украины в Польше Василий Боднар отметил, что обучение первых добровольцев, прибывших в Украину, продолжится на украинских полигонах. При этом дипломат не уточнил, сколько именно добровольцев прибыло в Украину.

Танкеры РФ в Черном море - это угроза для природы и источник финансирования войны, - Зеленский

"Сейчас все видят последствия катастрофы в Черном море - мазут, который загрязняет побережье. Россия использует чрезвычайно старые сосуды - по 50 лет, - использует все что угодно, чтобы только заработать деньги", - отметил президент Владимир Зеленский.

Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ: куда направят средства

Украина получила шестой транш по совместной программе в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) в размере 1,1 млрд долларов.

По словам Шмыгаля, средства уже поступили на украинские счета и будут направлены на финансирование критических расходов бюджета.

"Всего по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов", - добавил он.