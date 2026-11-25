Обмен пленными между Украиной и Россией может произойти до Рождества. Более того, украинцы могут вернуться домой уже в конце ноября или начале декабря.

Он ответил на вопрос о том, могут ли состояться до Рождества гуманитарные миссии - в частности, обмен, вывод людей, как это было в Олешках.

"Работаем над этим, лично этим занимаюсь. Я думаю, что мы дойдем до того, что до завершения этого года сможем вернуть еще людей. Как гражданских, так и военнопленных", - сказал он.

На вопрос о том, с каких территорий вернутся люди, Буданов ответил, что речь идет о Запорожской и Херсонской областях.

Обмен пленными в несколько этапов

Руководитель ОП рассказал и о том, как двигается процесс по большому обмену пленными.

" Смотрите, мое личное мнение, как человек, который в этом процессе глубоко, мы проведем это все, но проведем в несколько этапов. Тысяча по несколько сотен. Несколько этапов. Потому что сделать это за один день вряд ли будет " , - сообщил он, и добавил, что сейчас все согласовывается.

Буданов рассказал, что последний раз общался с российской стороной по этому вопросу сегодня. Он заявил, что есть "определенные втыкания" из-за того, кого хотят или не хотят отдавать, но добавил, что "мы это уже проходили много лет".

Он также подчеркнул, что первый этап должен состояться гораздо раньше Рождества.

"Конец ноября, начало декабря, это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны возвращаться", - сообщил Буданов.