У Путіна заявили про "фінальні узгодження" обміну полонених між Україною і РФ
У Путіна підтвердили, що обмін полоненими між Росією та Україною відбудеться незабаром. Місія знаходиться на стадії узгодження спецслужб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, передають "РИА Новости".
Пєсков про обмін
За словами Пєскова, обмін полоненими між РФ та Україною - у "фінальній стадії узгодження".
Москва розраховує, що він відбудеться "найближчим часом", каже він.
Спецслужби Росії та України зараз займаються звіркою списків для обміну полоненими, уточнив речник диктатора.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна визначила пріоритетні категорії для наступного обміну полоненими з РФ. Це тяжкохворі, жінки і ті, хто найдовше в російській неволі, каже омбудсман Дмитро Лубінець.
Крім того, у межах наступного обміну полоненими між Україною та Росією, який стане наймасштабнішим за весь час війни, додому повернуться щонайменше 1000 українців, каже Лубінець.
Також 13 листопада президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що незабаром відбудеться найбільший обмін полоненими між Україною та РФ.