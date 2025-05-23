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Великий обмін полоненими між Україною та РФ ще триває, - джерела

Ілюстративне фото: обмін полоненими між Україною та РФ 25 травня триває (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Великий обмін полоненими між Україною та Росією 25 травня ще не завершився. Процес обміну триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що нібито між Україною та РФ завершився обмін полоненими.

"Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Він "набуде чинності найближчим часом". Можливо, це призведе до чогось великого?" - написав Трамп.

Джерела РБК-Україна повідомляють, що обмін ще не завершився і триває.

Великий обмін полоненими

Нагадаємо, що 16 травня Україна та Росія під час перших за три роки переговорів домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

У Туреччини заявили, що запропонували обмін полоненими, коли переговори у Стамбулі зайшли у глухий кут.

Україна почала підготовку до обміну відразу. Того ж дня, 16 травня, у ГУР заявили, що почали готувати списки імен полонених для обміну. За два дні Україна узгодила план обміну.

Як стало відомо 22 травня, Україна та Росія обмінялися списками імен для обміну. Також повідомлялося, що обмін полоненими пройде у кілька етапів.

Більше про великий обмін полоненими та як до нього готувалася Україна - у матеріалі РБК-Україна.

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Обмін полоненими