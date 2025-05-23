Великий обмін полоненими між Україною та РФ ще триває, - джерела

Великий обмін полоненими

Нагадаємо, що 16 травня Україна та Росія під час перших за три роки переговорів домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

У Туреччини заявили, що запропонували обмін полоненими, коли переговори у Стамбулі зайшли у глухий кут.

Україна почала підготовку до обміну відразу. Того ж дня, 16 травня, у ГУР заявили, що почали готувати списки імен полонених для обміну. За два дні Україна узгодила план обміну.

Як стало відомо 22 травня, Україна та Росія обмінялися списками імен для обміну. Також повідомлялося, що обмін полоненими пройде у кілька етапів.

Більше про великий обмін полоненими та як до нього готувалася Україна - у матеріалі РБК-Україна.

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