Великий обмін. Чому РФ віддала в'язнів Заходу та чи є зв'язок з війною в Україні

Кого обміняли і чому Росія на це погодилась

Попри те, що головними учасниками обміну були Росія, США та Німеччина, також до нього були причетні Польща, Словенія, Норвегія та Білорусь. У в'язницях цих семи країн перебували люди, які сьогодні вийшли на свободу.

Окрім вже згаданих Пола Вілана та Евана Гершковича, росіяни звільнили з в'язниць російсько-американську журналістку "Радіо Свобода" Алсу Курмашеву, а також низку опозиціонерів, зокрема Володимира Кара-Мурзу, Іллю Яшина та членів команди покійного Олексія Навального. Навального також планували обміняти, але цьому завадила його смерть.

Натомість Кремль повернув в Росію з німецької в'язниці кілера Вадим Красикова. Його ув'язнили за вбивство в Німеччини колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі у 2019 році. Також в рамках обміну з Заходом в Росію повернулася низка російських шпигунів та розвідників.

Загалом було обміняно 24 людини. З повним списком можна ознайомитися за посиланнями.

На думку політолога Володимира Фесенка, цей, як його називають в західній пресі, історичний обмін, став результатом переговорів між США та РФ, які тривали щонайменше півтора року. І головна причина, чому Росія на нього пішла, - кілер Красиков.

"Але ключова причина, чому Росія пішла на цей обмін, навіть не зовсім рівноцінний, це Красиков - професійний кілер. Це особиста позиція Путіна. Він підіймав це питання через різних людей, через посередників, про що писали в американських ЗМІ. Це була ключова умова обміну. А далі вже набір людей. Американці хотіли звільнили Вілана та Гершковича. Ось це ключове, в цьому суть обміну", - сказав він в розмові з РБК-Україна.

Як розповідало CNN, щодо Красикова адміністрація Байдена вела окремі переговори з Берліном. Одна з таких розмов відбулася у лютому на Мюнхенській безпековій конференції між віце-президенткою Камалою Харріс та канцлером Олафом Шольцом. Реагуючи на сьогоднішній обмін, в Берліні заявили, що звільнення Красикова було "нелегким рішенням".

Крім того, за словами Фесенка, цей обмін став сигналом для російської агентури на Заході про те, що їм немає чого боятися, бо Кремль здатен їх витягнути у разі потреби. Це особливо важливо в умовах нинішньої гібридної війни Росії проти Заходу.

"Тому це дуже професійно з боку Росії. А Байден врятував американських громадян плюс російських опозиціонерів. Все нормально з точки зору цінностей, кожен отримав своє", - пояснив політолог.

Також, на його думку, цей обмін показав, що Путіну байдуже на російських опозиціонерів, чи іноземців, яких утримує РФ. Тому західним громадянам потрібно остерігатися візитів в РФ, щоб не стати черговими заручниками, яких потім разом з опозиціонерами використають як "матеріал для розміну".

"Це вже така стала практика. Російські опозиціонери - це матеріал для розміну. А от свої шпигуни, професійні розвідники, професійні кілери - оце важливий, цінний людський матеріал для Путіна, і заради чого він готовий йти на домовленості, зокрема з Байденом", - додав Фесенко.

Чи пов'язаний цей обмін з Україною

На тлі сьогоднішнього обміну в інформаційному просторі з'явилися теорії про зв'язок з війною в Україні. Нібито таким чином Росія показує, що готова домовлятися і про припинення своєї агресії. Проте, на думку Фесенка, обмін в'язнями між Заходом та РФ взагалі не пов'язаний з Україною.

"Я не поділяю думку, що це нібито прелюдія до якихось великих домовленостей про завершення війни. Нічого подібного. Не приведе це до завершення війни. Це конспірологія. І це не означає, що є якісь залаштункові домовленості про завершення війни. Це моя думка", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

Роль Туреччини в обміні між Росією та Заходом

Сьогоднішній обмін в'язнями проходив за посередництва Туреччини та на території аеропорту Анкари.

"Наша організація взяла на себе головну посередницьку роль у цій операції, яка є найбільшою за останній період", - йшлося в заяві турецької розвідки, яку цитували ЗМІ.

За словами Фесенка, цей обмін ще раз показав ефективність Туреччини та її лідера Реджепа Таїпа Ердогана в ролі посередника у переговорах з РФ.

"Ердоган в черговий раз продемонстрував, що він найбільш ефективний посередник в різних складних перемовинах між Росією і Заходом або між Росією і Україною. Тому ставки Ердогана як посередника в майбутніх мирних переговорах зростають", - вважає політолог.

Туреччина, як пояснив Фесенко, є унікальною країною, яка має не просто дружні, а партнерські стосунки з обома воюючими державами. Це, за його словами, дає їй перевагу у питанні посередництва, оскільки вона є більш нейтральною, ніж, наприклад, Китай, який скоріше є російським "секундантом", ніж посередником.

"Проте, це ще не гарантує, що саме Туреччина буде посередником, але оцей обмін підтвердив, що у Туреччини вже є такий вагомий досвід і конкретні результати. Тому її шанс на роль посередника зростає", - резюмував Фесенко.