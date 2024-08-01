Большой обмен. Почему РФ отдала заключенных Западу и есть ли связь с войной в Украине

Кого обменяли и почему Россия на это согласилась

Несмотря на то, что главными участниками обмена были Россия, США и Германия, к нему также были причастны Польша, Словения, Норвегия и Беларусь. В тюрьмах этих семи стран находились люди, которые сегодня вышли на свободу.

Кроме уже упомянутых Пола Вилана и Эвана Гершковича, россияне освободили из тюрем российско-американскую журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву, а также ряд оппозиционеров, в частности, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и членов команды покойного Алексея Навального. Навального тоже планировали обменять, но этому помешала его смерть.

Кремль же вернул в Россию из немецкой тюрьмы киллера Вадим Красикова. Его заключили за убийство в Германии бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Также в рамках обмена с Западом в Россию вернулся ряд российских шпионов и разведчиков.

Всего было обменено 24 человека. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

По мнению политолога Владимира Фесенко, этот, как его называют в западной прессе, исторический обмен, является результатом переговоров между США и РФ, которые длились не менее полутора года. И главная причина, почему Россия на него пошла, - киллер Красиков.

"Но ключевая причина, почему Россия пошла на этот обмен, даже не совсем равноценный, это Красиков - профессиональный киллер. Это личная позиция Путина. Он поднимал этот вопрос через разных людей, через посредников, о чем писали в американских СМИ. Это было ключевое условие обмена. А дальше уже набор людей. Американцы хотели освободить Вилана и Гершковича. Вот это ключевое, в этом суть обмена", - сказал он.

Как рассказывало CNN, по поводу Красикова администрация Байдена вела отдельные переговоры с Берлином. Один из таких разговоров состоялся в феврале на Мюнхенской конференции безопасности между вице-президентом Камалой Харрис и канцлером Олафом Шольцом. Реагируя на сегодняшний обмен, в Берлине заявили, что освобождение Красикова было "нелегким решением".

Кроме того, по словам Фесенко, этот обмен стал сигналом для российской агентуры на Западе, что им нечего бояться, потому что Кремль способен их вытащить в случае необходимости. Это особенно важно в условиях нынешней гибридной войны России с Западом.

"Поэтому это очень профессионально со стороны России. А Байден спас американских граждан плюс российских оппозиционеров. Все нормально с точки зрения ценностей, каждый получил свое", - пояснил политолог.

Также, по его мнению, этот обмен показал, что Путину безразличны российские оппозиционеры или удерживаемые в РФ иностранцы. Поэтому западным гражданам нужно опасаться визитов в РФ, чтобы не стать очередными заложниками, которых затем вместе с оппозиционерами используют как "материал для размена".

"Это уже такая устоявшаяся практика. Российские оппозиционеры - это материал для размена. А вот свои шпионы, профессиональные разведчики, профессиональные киллеры - это важный, ценный человеческий материал для Путина, и ради чего он готов идти на договоренности, в частности с Байденом", - добавил Фесенко.

Связан ли этот обмен с Украиной

На фоне сегодняшнего обмена в информационном пространстве появились теории о связи с войной в Украине. Якобы таким образом Россия показывает, что готова договариваться и о прекращении своей агрессии. Однако, по мнению Фесенко, обмен заключенными между Западом и РФ вообще не связан с Украиной.

"Я не разделяю мнение, что это якобы прелюдия к каким-то большим договоренностям о завершении войны. Ничего подобного. Не приведет это к завершению войны. Это конспирология. И это не значит, что есть какие-то закулисные договоренности о завершении войны. Это мое мнение", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Роль Турции в обмене между Россией и Западом

Сегодняшний обмен заключенными проходил при посредничестве Турции и на территории аэропорта Анкары.

"Наша организация взяла на себя главную посредническую роль в этой операции, которая является самой большой за последний период", - говорилось в заявлении турецкой разведки, которое цитировали СМИ.

По словам Фесенко, этот обмен еще раз показал эффективность Турции и ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве посредника в переговорах с РФ.

"Эрдоган в очередной раз продемонстрировал, что он наиболее эффективный посредник в разных сложных переговорах между Россией и Западом или между Россией и Украиной. Поэтому ставки Эрдогана как посредника в будущих мирных переговорах растут", - считает политолог.

Турция, как пояснил Фесенко, является уникальной страной, имеющей не просто дружеские, а партнерские отношения с обоими воюющими государствами. Это, по его словам, дает ей преимущество в вопросе посредничества, поскольку она более нейтральна, чем, например, Китай, который скорее является российским "секундантом", чем посредником.

"Однако это еще не гарантирует, что именно Турция будет посредником, но этот обмен подтвердил, что у Турции уже есть такой весомый опыт и конкретные результаты. Поэтому ее шанс на роль посредника растет", - резюмировал Фесенко.