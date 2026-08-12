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Великий НПЗ Росії зупинився після удару українських дронів, - Reuters

14:02 12.08.2026 Ср
1 хв
Внаслідок обстрілу були пошкоджені установки заводу із переробки сировини
aimg Валерій Ульяненко
Фото: після удару дронів на заводі спалахнула пожежа (t.me mchs_official)

Російський нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" повністю зупинив переробку нафти після удару українських дронів і подальшої пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Українські безпілотники у вівторок, 11 серпня, атакували російський завод, розташований приблизно за 1 900 кілометрів на схід від кордону з Україною. Українські військові вже офіційно підтвердили здійснення цього удару.

За даними джерел у галузі, внаслідок влучання дрона були пошкоджені деякі установки заводу із переробки сировини, через що роботу НПЗ довелося призупинити. Компанія Forteinvest, яка є власником підприємства, від коментарів утрималася.

Орський НПЗ є підприємством середнього розміру з проектною потужністю 5,76 млн тонн на рік (близько 115 200 барелів на добу).

Протягом 2024 року завод переробив 4,2 млн тонн сирої нафти, виробивши 1,8 млн тонн дизельного пального, 600 тисяч тонн бензину, 500 тисяч тонн бітуму та 200 тисяч тонн мазуту.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня українські дрони атакували Комсомольський НПЗ у Хабаровському краї РФ.

Підприємство є одним із ключових постачальників нафтопродуктів для російського Далекого Сходу. Його проєктна потужність становить 8,5 млн тонн нафти на рік.

Крім того, вчора у Новоусманському районі Воронезької області загорівся логістичний комплекс Wildberries. Очевидці повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію працівників.

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Російська ФедераціяНПЗВійна в УкраїніДрони