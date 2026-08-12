Великий НПЗ Росії зупинився після удару українських дронів, - Reuters

Українські безпілотники у вівторок, 11 серпня, атакували російський завод, розташований приблизно за 1 900 кілометрів на схід від кордону з Україною. Українські військові вже офіційно підтвердили здійснення цього удару.

За даними джерел у галузі, внаслідок влучання дрона були пошкоджені деякі установки заводу із переробки сировини, через що роботу НПЗ довелося призупинити. Компанія Forteinvest, яка є власником підприємства, від коментарів утрималася.

Орський НПЗ є підприємством середнього розміру з проектною потужністю 5,76 млн тонн на рік (близько 115 200 барелів на добу).

Протягом 2024 року завод переробив 4,2 млн тонн сирої нафти, виробивши 1,8 млн тонн дизельного пального, 600 тисяч тонн бензину, 500 тисяч тонн бітуму та 200 тисяч тонн мазуту.