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Большой НПЗ России остановился после удара украинских дронов, - Reuters

14:02 12.08.2026 Ср
2 мин
В результате обстрела были повреждены установки завода по переработке сырья
aimg Валерий Ульяненко
Фото: после удара дронов на заводе вспыхнул пожар (t.me mchs_official)

Российский нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" полностью остановил переработку нефти после удара украинских дронов и последующего пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украинские беспилотники во вторник, 11 августа, атаковали российский завод, расположенный примерно в 1 900 километрах к востоку от границы с Украиной. Украинские военные уже официально подтвердили осуществление этого удара.

По данным источников в отрасли, в результате попадания дрона были повреждены некоторые установки завода по переработке сырья, из-за чего работу НПЗ пришлось приостановить. Компания Forteinvest, являющаяся владельцем предприятия, от комментариев воздержалась.

Орский НПЗ является предприятием среднего размера с проектной мощностью 5,76 млн тонн в год (около 115 200 баррелей в сутки).

В 2024 году завод переработал 4,2 млн тонн сырой нефти, произведя 1,8 млн тонн дизельного горючего, 600 тысяч тонн бензина, 500 тысяч тонн битума и 200 тысяч тонн мазута.

Напомним, в ночь на 11 августа украинские дроны атаковали Комсомольский НПЗ в Хабаровском крае РФ.

Предприятие является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов для российского Дальнего Востока. Его проектная мощность составляет 8,5 млн тонн нефти в год.

Кроме того, вчера в Новоусманском районе Воронежской области загорелся логистический комплекс Wildberries. Очевидцы сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников.

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