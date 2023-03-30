"Великий" наступ Росії став "пшиком", але вона має сили воювати ще кілька років, - ГУР

"Нині ми бачимо, що російська армія виявилася нездатною вести стратегічні наступальні операції. Анонсований пропагандою впродовж кількох місяців так званий "великий наступ" обернувся для Росії "пшиком" - вони не отримали жодного значущого результату", - заявив Черняк.

За його словами, зараз ворог прагне будь-що досягти виходу на адміністративні рубежі Донецької та Луганської областей. Однак українські сили своєю чергою планують і здійснюють ефективні контрзаходи, що завдавали б максимальних втрат для окупантів.

"Якщо говорити про інерційний сценарій, тобто такий, коли зберігатиметься нинішня інтенсивність бойових дій, то наявних ресурсів у росіян вистачить на ведення конвенційної війни у 2023-му та, можливо, у 2024-му році", - вважає Черняк.

Втім, він зауважив, якщо ж посилити санкційний тиск, то критичні труднощі в держави-агресора розпочнуться раніше.

Нагадаємо, раніше представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповідав, що Росія може вести війну ще 2023 рік та максимум 2024-й.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що "великий" наступ російських військ в Україні досягає кульмінації.

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