"Великий" весняний наступ російських військ в Україні досягає кульмінації, - ISW

На тлі провального "великого" наступу російських військ в Україні у інформаційному просторі РФ все частіше лунають фрази щодо потенційного українського контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що з аступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 24 березня заявив, що в генштабі знають про підготовку Києва до наступальних дій і розглядають власні рішення та відповіді для підготовки до контрнаступу України.

Своєю чергою, як мовиться у звіті, відомий російський мілблогер розповів, що українці поширюють дезінформацію про плани нападу на Білгородську область, щоб відтягнути війська РФ до прикордонних районів і дозволити українським силам атакувати інші ділянки фронту.

Водночас, інформують у ISW, ще один мілблогер попередив, що ЗСУ, ймовірно, спробують розпочати контрнаступ до того, як російська оборонно-промислова база отримає можливість збільшити виробництво та зміцнити потенціал РФ для захисту.

"Великий" російський весняний наступ досягає кульмінації, а інфорпростір РФ, схоже, реагує на сповільнення російських операцій і можливість України повернути ініціативу із значним занепокоєнням", - розповіли фахівці.