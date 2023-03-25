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"Великий" весняний наступ російських військ в Україні досягає кульмінації, - ISW

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Субота 25 березня 2023 03:47
"Великий" весняний наступ російських військ в Україні досягає кульмінації, - ISW Фото: "Великий" весняний наступ російських військ в Україні досягає кульмінації (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На тлі провального "великого" наступу російських військ в Україні у інформаційному просторі РФ все частіше лунають фрази щодо потенційного українського контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 24 березня заявив, що в генштабі знають про підготовку Києва до наступальних дій і розглядають власні рішення та відповіді для підготовки до контрнаступу України.

Своєю чергою, як мовиться у звіті, відомий російський мілблогер розповів, що українці поширюють дезінформацію про плани нападу на Білгородську область, щоб відтягнути війська РФ до прикордонних районів і дозволити українським силам атакувати інші ділянки фронту.

Водночас, інформують у ISW, ще один мілблогер попередив, що ЗСУ, ймовірно, спробують розпочати контрнаступ до того, як російська оборонно-промислова база отримає можливість збільшити виробництво та зміцнити потенціал РФ для захисту.

"Великий" російський весняний наступ досягає кульмінації, а інфорпростір РФ, схоже, реагує на сповільнення російських операцій і можливість України повернути ініціативу із значним занепокоєнням", - розповіли фахівці.

Окрім цього, в Інституті вивчення війни пояснили, що російському військовому командуванню "потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати відновлення наступальних операцій".

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