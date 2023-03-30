"Большое" наступление России стало "пшиком", но она имеет силы воевать еще несколько лет, - ГУР

"Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось для России "пшиком" - они не получили ни одного значимого результата", - заявил Черняк.

По его словам, сейчас враг во что бы то ни стало стремится достичь выхода на административные рубежи Донецкой и Луганской областей. Однако украинские силы в свою очередь планируют и проводят эффективные контрмеры, наносящие максимальные потери для оккупантов.

"Если говорить об инерционном сценарии, то есть таком, когда будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024-м году", - считает Черняк.

Впрочем, он заметил, если усилить санкционное давление, то критические трудности у государства-агрессора начнутся раньше.

Напомним, ранее представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказывал, что Россия может вести войну еще 2023 год и максимум 2024 год.

Между тем, аналитики американского Института изучения войны считают, что "большое" наступление российских войск в Украине достигает кульминации.

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