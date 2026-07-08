"Великий герой". Трамп назвав свого "улюбленого солдата" в Україні

Під час переговорів Трамп звернув увагу на заступника керівника Офісу президента, полковника Павла Палісу, який був присутній на зустрічі.

"Ось один з моїх найулюбленіших солдатів", - сказав президент США, показуючи на Палісу.

Трамп також поцікавився, чи в українського офіцера "все ок", та зазначив, що регулярно бачить його на різних зустрічах.

"Він робить чудову роботу, - додав американський президент. - Великий герой".

Хто такий Павло Паліса

Павло Паліса, відомий за позивним "Хантер", - полковник ЗСУ та заступник керівника Офісу президента з 29 листопада 2024 року.

Після початку повномасштабного вторгнення він перервав навчання у США, повернувся в Україну та очолив 5-й окремий штурмовий полк.

У 2023-2024 роках Паліса командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр" і брав участь у боях за Бахмут.