"Великий герой". Трамп назвал своего "любимого солдата" в Украине

В ходе переговоров в Анкаре один из представителей украинской делегации услышал неожиданно теплые слова американского лидера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.
Во время переговоров Трамп обратил внимание на присутствовавшего на встрече заместителя руководителя Офиса президента, полковника Павла Палису.
"Вот один из моих любимых солдат", - сказал президент США, показывая на Палису.
Трамп также поинтересовался, у украинского офицера "все ок", и отметил, что регулярно видит его на разных встречах.
"Он делает отличную работу, - добавил американский президент. - Великий герой".
Павел Палиса, известный по позывному "Хантеру", - полковник ВСУ и заместитель руководителя Офиса президента с 29 ноября 2024 года.
После начала полномасштабного вторжения он прервал обучение в США, вернулся в Украину и возглавил 5 отдельный штурмовой полк.
В 2023-2024 годах Палиса командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр" и участвовал в боях за Бахмут.
В феврале 2026 года указом президента Владимира Зеленского ему присвоили воинское звание бригадного генерала.
Палиса награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого III степени.