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"Великий герой". Трамп назвал своего "любимого солдата" в Украине

16:47 08.07.2026 Ср
1 мин
Кто из украинской делегации получил особую похвалу от Трампа?
aimg Мария Науменко
Фото: президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре (Getty Images)

В ходе переговоров в Анкаре один из представителей украинской делегации услышал неожиданно теплые слова американского лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

Во время переговоров Трамп обратил внимание на присутствовавшего на встрече заместителя руководителя Офиса президента, полковника Павла Палису.

"Вот один из моих любимых солдат", - сказал президент США, показывая на Палису.

Трамп также поинтересовался, у украинского офицера "все ок", и отметил, что регулярно видит его на разных встречах.

"Он делает отличную работу, - добавил американский президент. - Великий герой".

Кто такой Павел Палиса

Павел Палиса, известный по позывному "Хантеру", - полковник ВСУ и заместитель руководителя Офиса президента с 29 ноября 2024 года.

После начала полномасштабного вторжения он прервал обучение в США, вернулся в Украину и возглавил 5 отдельный штурмовой полк.

В 2023-2024 годах Палиса командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр" и участвовал в боях за Бахмут.

В феврале 2026 года указом президента Владимира Зеленского ему присвоили воинское звание бригадного генерала.

Палиса награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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