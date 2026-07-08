"Великий герой". Трамп назвал своего "любимого солдата" в Украине

Во время переговоров Трамп обратил внимание на присутствовавшего на встрече заместителя руководителя Офиса президента, полковника Павла Палису.

"Вот один из моих любимых солдат", - сказал президент США, показывая на Палису.

Трамп также поинтересовался, у украинского офицера "все ок", и отметил, что регулярно видит его на разных встречах.

"Он делает отличную работу, - добавил американский президент. - Великий герой".

Кто такой Павел Палиса

Павел Палиса, известный по позывному "Хантеру", - полковник ВСУ и заместитель руководителя Офиса президента с 29 ноября 2024 года.

После начала полномасштабного вторжения он прервал обучение в США, вернулся в Украину и возглавил 5 отдельный штурмовой полк.

В 2023-2024 годах Палиса командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр" и участвовал в боях за Бахмут.