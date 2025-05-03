Великий Бурлук під масованим ударом РФ: масштабна пожежа, постраждали люди (фото, відео)

Росіяни завдали масованого удару дронами по селищу Великий Бурлук 3 травня. Сталася масштабна пожежа, постраждали люди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Харківській області .

"Постраждали 2 жінки - 86 та 72 років. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, селищні комунальні служби та медики", - зазначили у ДСНС.

Крім того, частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торговельні заклади та павільйони.

Фото з місця масштабної пожежі у Великому Бурлуку після атаки РФ 3 травня (facebook.com/DSNSKHARKIV)

В результаті обстрілів зруйновано двоповерхову торговельну будівлю - там сталася пожежа на площі 2000 м кв.

"3 травня, під ранок, ворог завдав масованого удару по центральній частині селища Великий Бурлук Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Великого Бурлука

Великий Бурлук - селище Куп'янського району Харківської області. До 2020 року адміністративний центр Великобурлуцького району.

Селище розташовано на лівому березі річки Великий Бурлук. Засноване як село Шевелівка, пізніше перейменоване.

Зазначимо, що росіяни вже не вперше обстрілюють Великий Бурлук. Наприклад, 14 лютого минулого року окупанти ракетами вдарили по Великому Бурлуку в Харківській області. Загалом загинули 5 людей, ще 5 були поранені.

Також російські війська вдарили ракетою С-300 по селу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області 10 жовтня 2023 року. Троє людей отримали поранення. Також постраждав і співробітник поліції.

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