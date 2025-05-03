Великий Бурлук под массированным ударом РФ: масштабный пожар, пострадали люди (фото, видео)

Россияне нанесли массированный удар дронами по поселку Великий Бурлук 3 мая. Произошел масштабный пожар, пострадали люди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области .

"Пострадали 2 женщины - 86 и 72 лет. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены подразделения ГСЧС, поселковые коммунальные службы и медики", - отметили в ГСЧС.

Кроме того, частично разрушены и повреждены двухэтажный жилой дом, административные здания, торговые заведения и павильоны.

Фото с места масштабного пожара в Великом Бурлуке после атаки РФ 3 мая (facebook.com/DSNSKHARKIV)

В результате обстрелов разрушено двухэтажное торговое здание - там произошел пожар на площади 2000 м кв.

"3 мая, под утро, враг нанес массированный удар по центральной части поселка Великий Бурлук Купянского района", - говорится в сообщении.

Обстрелы Великого Бурлука

Великий Бурлук - поселок Купянского района Харьковской области. До 2020 года административный центр Великобурлукского района.

Поселок расположен на левом берегу реки Великий Бурлук. Основан как село Шевелевка, позже переименован.

Отметим, что россияне уже не впервые обстреливают Великий Бурлук. Например, 14 февраля прошлого года оккупанты ракетами ударили по Великому Бурлуку в Харьковской области. В общем погибли 5 человек, еще 5 были ранены.

Также российские войска ударили ракетой С-300 по селу Великий Бурлук Купянского района Харьковской области 10 октября 2023 года. Три человека получили ранения. Также пострадал и сотрудник полиции.

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