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Росіяни ракетами вдарили по Великому Бурлуку в Харківській області: багато поранених

Великий Бурлук, Середа 14 лютого 2024 18:02
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Росіяни ракетами вдарили по Великому Бурлуку в Харківській області: багато поранених Архівне фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові сьогодні, 14 лютого, ракетами вдарили по Великому Бурлуку в Харківській області. Постраждали семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні, о 16:16, ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо С-300. Потрапив у 2-поверховий житловий будинок і ще один поруч із ним", - йдеться в заяві.

Зазначається, що постраждали 7 місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу і направили в лікарню, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували.

Росіяни ракетами вдарили по Великому Бурлуку в Харківській області: багато поранених

Фото: Великий Бурлук (facebook.com/synegubov.official)

"Під завалами перебувають люди. Підрозділи ДСНС надають усю необхідну допомогу. Усі профільні служби на місці. Інформація оновлюється", - додав очільник області.

Обстріли населених пунктів в Україні

Сьогодні російські військові вдарили по Миколаївці в Донецькій області. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше дві жінки.

Також російська армія сьогодні, 14 лютого, вдарила по Нікополю в Дніпропетровській області та поранила чоловіка.

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