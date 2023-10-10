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Окупанти вдарили ракетою по селу під Куп'янськом: троє поранених

Куп'янськ, Вівторок 10 жовтня 2023 09:42
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Окупанти вдарили ракетою по селу під Куп'янськом: троє поранених Фото: окупанти вдарили ракетою по селу під Куп'янськом, троє поранених (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вдарили ракетою С-300 по селу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп'янського району", - розповів він.

За словами Синєгубова, в результаті удару, зазнали поранення троє цивільних людей.

"Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу", - додав очільник ОВА.

На місці "прильоту" працюють екстрені служби.

Обстріли Великого Бурлука

Це селище не вперше опиняється під обстрілами окупантів. Наприклад, у липні під час обстрілу поранення отримала одна людина, а в травні під час обстрілу селища було поранено жінку та підлітка.

Зазначимо, що Великий Бурлук було окуповано російськими військами під час масштабного вторгнення РФ в Україну та повернуто українськими військами під контроль у вересні 2022 року. Під час окупації у селищі підірвали місцевого гауляйтера Євгена Юнакова.

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ЗРК харков Купянск
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