Окупанти вдарили ракетою по селу під Куп'янськом: троє поранених
Російські війська вдарили ракетою С-300 по селу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп'янського району", - розповів він.
За словами Синєгубова, в результаті удару, зазнали поранення троє цивільних людей.
"Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу", - додав очільник ОВА.
На місці "прильоту" працюють екстрені служби.
Обстріли Великого Бурлука
Це селище не вперше опиняється під обстрілами окупантів. Наприклад, у липні під час обстрілу поранення отримала одна людина, а в травні під час обстрілу селища було поранено жінку та підлітка.
Зазначимо, що Великий Бурлук було окуповано російськими військами під час масштабного вторгнення РФ в Україну та повернуто українськими військами під контроль у вересні 2022 року. Під час окупації у селищі підірвали місцевого гауляйтера Євгена Юнакова.
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