Окупанти вдарили ракетою по селу під Куп'янськом: троє поранених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп'янського району", - розповів він.

За словами Синєгубова, в результаті удару, зазнали поранення троє цивільних людей.

"Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу", - додав очільник ОВА.

На місці "прильоту" працюють екстрені служби.

Обстріли Великого Бурлука

Це селище не вперше опиняється під обстрілами окупантів. Наприклад, у липні під час обстрілу поранення отримала одна людина, а в травні під час обстрілу селища було поранено жінку та підлітка.

Зазначимо, що Великий Бурлук було окуповано російськими військами під час масштабного вторгнення РФ в Україну та повернуто українськими військами під контроль у вересні 2022 року. Під час окупації у селищі підірвали місцевого гауляйтера Євгена Юнакова.