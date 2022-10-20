ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ексгумацію завершено. У звільненому Лимані виявлено 146 тіл

Новость на русском →
Донбас, Четвер 20 жовтня 2022 19:33
Ексгумацію завершено. У звільненому Лимані виявлено 146 тіл Фото: У Лимані виявлено масові поховання (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Національна поліція виявила в Лимані тіла 111 цивільних та 35 військових ЗСУ, які були поховані у різних локаціях: в одній – мирні жителі, в іншій – українські захисники. Ексгумацію на місці найбільшого масового поховання в Лимані завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Головного управління Нацполіції у Донецькій області.

Загалом на території деокупованих населених пунктів північної частини Донецької області було виявлено 166 убитих, серед яких п'ятеро дітей, які лежали в 58 стихійних похованнях, з них 25 - у самому Лимані. Однак поліція продовжує щодня отримувати відомості від місцевих жителів про похованих чи зниклих людей.

За даними попереднього огляду, люди загинули від мінно-вибухових та осколкових поранень внаслідок обстрілу російського агресора, а також насильницьких дій. Точніші відомості будуть оприлюднені після закінчення ретельних судово-медичних експертиз та встановлення, по можливості, особистостей загиблих.

Нагадаємо, раніше слідчі виявили в Лимані тіла п'ятьох дітей: троє дівчаток, з них дві сестрички та двоє хлопчиків.

Крім того, правоохоронці виявили у деокупованому Лимані "військову комендатуру" окупантів. Саме тут ворог незаконно утримував місцевих мешканців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде