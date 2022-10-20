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Эксгумация завершена. В освобожденном Лимане обнаружены 146 тел

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Донбасс, Четверг 20 октября 2022 19:33
Эксгумация завершена. В освобожденном Лимане обнаружены 146 тел Фото: В Лимане обнаружены массовые захоронения (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Национальная полиция обнаружила в Лимане тела 111 гражданских и 35 военных ВСУ, которые были захоронены в разных локациях: в одной - мирные жители, в другой - украинские защитники. Эксгумация на месте крупнейшего массового захоронения в Лимане завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

В целом на территории деоккупированных населенных пунктов северной части Донецкой области было обнаружено 166 убитых, среди которых пятеро детей, которые покоились в 58 стихийных захоронениях, из них 25 - в самом Лимане. Однако полиция продолжает ежедневно получать сведения от местных жителей о похороненных или пропавших людях.

По данным предварительного осмотра, люди погибли от минно-взрывных и осколочных ранений в результате обстрелов российского агрессора, а также от насильственных действий. Более точные сведения будут обнародованы по окончании тщательных судебно-медицинских экспертиз и установлению, по возможности, личностей погибших.

Напомним, ранее следователи обнаружили в Лимане тела пятерых детей: трое девочек, из них две сестрички и двое мальчиков.

Кроме того, правоохранители обнаружили в деоккупированном Лимане "военную комендатуру" оккупантов. Именно здесь враг незаконно удерживал местных жителей.

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