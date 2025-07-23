Великі штрафи з 1 серпня? Як підприємців без каси врятує "термінал у смартфоні"

Підприємці в Україні можуть використовувати свій смартфон як інструмент для прийому оплат і фіскалізації чеків. Зручним рішенням, яке об'єднує термінал і програмне РРО в одному гаджеті, а також допомагає уникнути штрафів, є сервіс "ОщадPay".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.
За словами Наумова, додаток "ОщадPay" - важливий інструмент для підприємців.
"Якщо ви ще не користуєтеся РРО/ПРРО, саме час подумати про використання "ОщадPay" - зручного рішення від "Ощадбанку", яке об'єднує термінал та програмне РРО у вашому смартфоні", - наголосив фахівець.
Згідно з інформацією прес-служби банку, з "ОщадPay" для прийому оплат (безготівкових і готівкою) та фіскалізації чеків потрібен лише смартфон (OC Android 10.0 та вище) з NFC модулем.
Тобто приймати до оплати без додаткового обладнання можна:
"Простий старт, надійна робота, підтримка від банку", - зауважив Наумов.
Наумов нагадав, що це рішення - важливе саме зараз, адже 1 серпня завершується перехідний період дії знижених штрафів за порушення правил використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій) або ПРРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій).
Він зауважив, що після цього штрафи будуть такими:
"Тож не відкладайте на потім. "ОщадPay" - це просто і вигідно", - підсумував голови правління банку.
Серед переваг "ОщадPay" для бізнесу варто згадати такі:
Згідно з інформацією банку, скористатись перевагами "ОщадPay" мають змогу:
Це можуть бути, наприклад, фрілансери, візажисти, майстри "на дому", таксисти, нотаріуси, адвокати чи страхові агенти.
"ОщадPay" стане у нагоді на ринках, мобільних торгових точках, під час вуличної торгівлі, на фестивалях, культурних масових або ж спортивних заходах.
Використовувати сервіс може також бізнес із наявністю власної кур'єрської доставки.
Для того, щоб підключити сервіс "ОщадPay", необхідно:
Під час роботи з "ОщадPay" торговець вказує в додатку суму операції, після чого клієнт проводить оплату:
За необхідності людині можна відправити чек:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому ФОПи в Україні закриваються частіше, ніж до війни, та що є важливим для виживання підприємців.
Крім того, ми пояснювали, як змінились податки для ФОПів у 2025 році.
Читайте також, чи можна вести бізнес під час служби в ЗСУ й чи потрібно мобілізованим підприємцям сплачувати податки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.