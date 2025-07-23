UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Великі штрафи з 1 серпня? Як підприємців без каси врятує "термінал у смартфоні"

Уникнути великих штрафів підприємцям допоможе термінал у смартфоні (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Підприємці в Україні можуть використовувати свій смартфон як інструмент для прийому оплат і фіскалізації чеків. Зручним рішенням, яке об'єднує термінал і програмне РРО в одному гаджеті, а також допомагає уникнути штрафів, є сервіс "ОщадPay".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.

Що таке "ОщадPay"

За словами Наумова, додаток "ОщадPay" - важливий інструмент для підприємців.

"Якщо ви ще не користуєтеся РРО/ПРРО, саме час подумати про використання "ОщадPay" - зручного рішення від "Ощадбанку", яке об'єднує термінал та програмне РРО у вашому смартфоні", - наголосив фахівець.

Згідно з інформацією прес-служби банку, з "ОщадPay" для прийому оплат (безготівкових і готівкою) та фіскалізації чеків потрібен лише смартфон (OC Android 10.0 та вище) з NFC модулем.

Тобто приймати до оплати без додаткового обладнання можна:

  • і картки (безконтактні, NFC-гаджети, QR-платежі);
  • і готівку.

"Простий старт, надійна робота, підтримка від банку", - зауважив Наумов.

Чому це рішення важливе саме зараз

Наумов нагадав, що це рішення - важливе саме зараз, адже 1 серпня завершується перехідний період дії знижених штрафів за порушення правил використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій) або ПРРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій).

Він зауважив, що після цього штрафи будуть такими:

  • 100% вартості товару - при першому порушенні;
  • 150% - при кожному наступному.

"Тож не відкладайте на потім. "ОщадPay" - це просто і вигідно", - підсумував голови правління банку.

Публікація Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Переваги термінала у смартфоні для підприємців

Серед переваг "ОщадPay" для бізнесу варто згадати такі:

  • програмний РРО відповідає вимогам для фіскалізації чеків (безготівкових та готівкою) та щоденного звітування (сервіс забезпечує партнер банку ТОВ "Укрпей");
  • збільшення продажів за рахунок безконтактних платежів;
  • мобільність - потрібен лише смартфон з Android та NFC;
  • економія - немає витрат на оренду обладнання (лише оплата транзакцій);
  • QR-оплата - додатковий спосіб проведення платежів.

Переваги "ОщадPay" (скриншот: oschadbank.ua/msb/oschadpay)

Кому стане у нагоді такий сервіс

Згідно з інформацією банку, скористатись перевагами "ОщадPay" мають змогу:

  • фізичні особи-підприємці (ФОПи);
  • юридичні особи.

Це можуть бути, наприклад, фрілансери, візажисти, майстри "на дому", таксисти, нотаріуси, адвокати чи страхові агенти.

"ОщадPay" стане у нагоді на ринках, мобільних торгових точках, під час вуличної торгівлі, на фестивалях, культурних масових або ж спортивних заходах.

Використовувати сервіс може також бізнес із наявністю власної кур'єрської доставки.

Для кого створили "ОщадPay" (скриншот: oschadbank.ua/msb/oschadpay)

Як підключити та працювати з додатком

Для того, щоб підключити сервіс "ОщадPay", необхідно:

  • залишити відповідну заявку;
  • підписати договір у найближчому відділенні банку;
  • встановити додаток "ОщадPay";
  • пройти первинну ініціалізацію термінала у смартфоні;
  • починати роботу й приймати оплату від клієнтів.

Як підключити сервіс (скриншот: oschadbank.ua/msb/oschadpay)

Під час роботи з "ОщадPay" торговець вказує в додатку суму операції, після чого клієнт проводить оплату:

  • або прикладає картку чи гаджет для оплати до його смартфона;
  • або сканує QR-код.

За необхідності людині можна відправити чек:

  • або на email;
  • або в SMS-повідомленні.

Як працює сервіс (скриншот: oschadbank.ua/msb/oschadpay)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому ФОПи в Україні закриваються частіше, ніж до війни, та що є важливим для виживання підприємців.

Крім того, ми пояснювали, як змінились податки для ФОПів у 2025 році.

Читайте також, чи можна вести бізнес під час служби в ЗСУ й чи потрібно мобілізованим підприємцям сплачувати податки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОщадбанкФОПчекБізнесПорадиШтрафиДодатокСмартфони