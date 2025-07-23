Большие штрафы с 1 августа? Как предпринимателей без кассы спасет "терминал в смартфоне"

Предприниматели в Украине могут использовать свой смартфон как инструмент для приема оплат и фискализации чеков. Удобным решением, которое объединяет терминал и программное РРО в одном гаджете, а также помогает избежать штрафов, является сервис "ОщадРау".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.
По словам Наумова, приложение "ОщадРау" - важный инструмент для предпринимателей.
"Если вы еще не пользуетесь РРО/ПРРО, самое время подумать об использовании "ОщадРау" - удобного решения от "Ощадбанка", которое объединяет терминал и программное РРО в вашем смартфоне", - подчеркнул специалист.
Согласно информации пресс-службы банка, с "ОщадРау" для приема оплат (безналичных и наличными) и фискализации чеков нужен только смартфон (OC Android 10.0 и выше) с NFC модулем.
То есть принимать к оплате без дополнительного оборудования можно:
"Простой старт, надежная работа, поддержка от банка", - отметил Наумов.
Наумов напомнил, что это решение - важно именно сейчас, ведь 1 августа завершается переходный период действия сниженных штрафов за нарушение правил использования РРО (регистраторов расчетных операций) или ПРРО (программных регистраторов расчетных операций).
Он отметил, что после этого штрафы будут такими:
"Поэтому не откладывайте на потом. "ОщадРау" - это просто и выгодно", - подытожил глава правления банка.
Среди преимуществ "ОщадРау" для бизнеса стоит упомянуть следующие:
Согласно информации банка, воспользоваться преимуществами "ОщадРау" могут:
Это могут быть, к примеру, фрилансеры, визажисты, мастера "на дому", таксисты, нотариусы, адвокаты или страховые агенты.
"ОщадРау" пригодится на рынках, мобильных торговых точках, во время уличной торговли, на фестивалях, культурных массовых или спортивных мероприятиях.
Использовать сервис может также бизнес с наличием собственной курьерской доставки.
Для того чтобы подключить сервис "ОщадРау", необходимо:
При работе с "ОщадРау" торговец указывает в приложении сумму операции, после чего клиент проводит оплату:
При необходимости человеку можно отправить чек:
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