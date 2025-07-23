Великі штрафи з 1 серпня? Як підприємців без каси врятує "термінал у смартфоні"
Підприємці в Україні можуть використовувати свій смартфон як інструмент для прийому оплат і фіскалізації чеків. Зручним рішенням, яке об'єднує термінал і програмне РРО в одному гаджеті, а також допомагає уникнути штрафів, є сервіс "ОщадPay".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.
Що таке "ОщадPay"
За словами Наумова, додаток "ОщадPay" - важливий інструмент для підприємців.
"Якщо ви ще не користуєтеся РРО/ПРРО, саме час подумати про використання "ОщадPay" - зручного рішення від "Ощадбанку", яке об'єднує термінал та програмне РРО у вашому смартфоні", - наголосив фахівець.
Згідно з інформацією прес-служби банку, з "ОщадPay" для прийому оплат (безготівкових і готівкою) та фіскалізації чеків потрібен лише смартфон (OC Android 10.0 та вище) з NFC модулем.
Тобто приймати до оплати без додаткового обладнання можна:
- і картки (безконтактні, NFC-гаджети, QR-платежі);
- і готівку.
"Простий старт, надійна робота, підтримка від банку", - зауважив Наумов.
Чому це рішення важливе саме зараз
Наумов нагадав, що це рішення - важливе саме зараз, адже 1 серпня завершується перехідний період дії знижених штрафів за порушення правил використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій) або ПРРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій).
Він зауважив, що після цього штрафи будуть такими:
- 100% вартості товару - при першому порушенні;
- 150% - при кожному наступному.
"Тож не відкладайте на потім. "ОщадPay" - це просто і вигідно", - підсумував голови правління банку.
Публікація Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
Переваги термінала у смартфоні для підприємців
Серед переваг "ОщадPay" для бізнесу варто згадати такі:
- програмний РРО відповідає вимогам для фіскалізації чеків (безготівкових та готівкою) та щоденного звітування (сервіс забезпечує партнер банку ТОВ "Укрпей");
- збільшення продажів за рахунок безконтактних платежів;
- мобільність - потрібен лише смартфон з Android та NFC;
- економія - немає витрат на оренду обладнання (лише оплата транзакцій);
- QR-оплата - додатковий спосіб проведення платежів.
Переваги "ОщадPay" (скриншот: oschadbank.ua/msb/oschadpay)
Кому стане у нагоді такий сервіс
Згідно з інформацією банку, скористатись перевагами "ОщадPay" мають змогу:
- фізичні особи-підприємці (ФОПи);
- юридичні особи.
Це можуть бути, наприклад, фрілансери, візажисти, майстри "на дому", таксисти, нотаріуси, адвокати чи страхові агенти.
"ОщадPay" стане у нагоді на ринках, мобільних торгових точках, під час вуличної торгівлі, на фестивалях, культурних масових або ж спортивних заходах.
Використовувати сервіс може також бізнес із наявністю власної кур'єрської доставки.
Для кого створили "ОщадPay" (скриншот: oschadbank.ua/msb/oschadpay)
Як підключити та працювати з додатком
Для того, щоб підключити сервіс "ОщадPay", необхідно:
- залишити відповідну заявку;
- підписати договір у найближчому відділенні банку;
- встановити додаток "ОщадPay";
- пройти первинну ініціалізацію термінала у смартфоні;
- починати роботу й приймати оплату від клієнтів.
Як підключити сервіс (скриншот: oschadbank.ua/msb/oschadpay)
Під час роботи з "ОщадPay" торговець вказує в додатку суму операції, після чого клієнт проводить оплату:
- або прикладає картку чи гаджет для оплати до його смартфона;
- або сканує QR-код.
За необхідності людині можна відправити чек:
- або на email;
- або в SMS-повідомленні.
Як працює сервіс (скриншот: oschadbank.ua/msb/oschadpay)
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