Большие штрафы с 1 августа? Как предпринимателей без кассы спасет "терминал в смартфоне"

Предприниматели в Украине могут использовать свой смартфон как инструмент для приема оплат и фискализации чеков. Удобным решением, которое объединяет терминал и программное РРО в одном гаджете, а также помогает избежать штрафов, является сервис "ОщадРау".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

Что такое "ОщадРау"

По словам Наумова, приложение "ОщадРау" - важный инструмент для предпринимателей.

"Если вы еще не пользуетесь РРО/ПРРО, самое время подумать об использовании "ОщадРау" - удобного решения от "Ощадбанка", которое объединяет терминал и программное РРО в вашем смартфоне", - подчеркнул специалист.

Согласно информации пресс-службы банка, с "ОщадРау" для приема оплат (безналичных и наличными) и фискализации чеков нужен только смартфон (OC Android 10.0 и выше) с NFC модулем.

То есть принимать к оплате без дополнительного оборудования можно:

и карты (бесконтактные, NFC-гаджеты, QR-платежи);

и наличные деньги.

"Простой старт, надежная работа, поддержка от банка", - отметил Наумов.

Почему это решение важно именно сейчас

Наумов напомнил, что это решение - важно именно сейчас, ведь 1 августа завершается переходный период действия сниженных штрафов за нарушение правил использования РРО (регистраторов расчетных операций) или ПРРО (программных регистраторов расчетных операций).

Он отметил, что после этого штрафы будут такими:

100% стоимости товара - при первом нарушении;

150% - при каждом последующем.

"Поэтому не откладывайте на потом. "ОщадРау" - это просто и выгодно", - подытожил глава правления банка.

Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Преимущества терминала в смартфоне для предпринимателей

Среди преимуществ "ОщадРау" для бизнеса стоит упомянуть следующие:

программный РРО соответствует требованиям для фискализации чеков (безналичных и наличными) и ежедневной отчетности (сервис обеспечивает партнер банка ООО "Укрпей");

увеличение продаж за счет бесконтактных платежей;

мобильность - нужен только смартфон с Android и NFC;

экономия - нет расходов на аренду оборудования (только оплата транзакций);

QR-оплата - дополнительный способ проведения платежей.

Преимущества "ОщадРау" (скриншот: oschadbank.ua/msb/oschadpay)

Кому пригодится такой сервис

Согласно информации банка, воспользоваться преимуществами "ОщадРау" могут:

физические лица-предприниматели (ФОПы);

юридические лица.

Это могут быть, к примеру, фрилансеры, визажисты, мастера "на дому", таксисты, нотариусы, адвокаты или страховые агенты.

"ОщадРау" пригодится на рынках, мобильных торговых точках, во время уличной торговли, на фестивалях, культурных массовых или спортивных мероприятиях.

Использовать сервис может также бизнес с наличием собственной курьерской доставки.

Для кого создали "ОщадРау" (скриншот: oschadbank.ua/msb/oschadpay)

Как подключить и работать с приложением

Для того чтобы подключить сервис "ОщадРау", необходимо:

оставить соответствующую заявку;

подписать договор в ближайшем отделении банка;

установить приложение "ОщадРау";

пройти первичную инициализацию терминала в смартфоне;

начинать работу и принимать оплату от клиентов.

Как подключить сервис (скриншот: oschadbank.ua/msb/oschadpay)

При работе с "ОщадРау" торговец указывает в приложении сумму операции, после чего клиент проводит оплату:

либо прикладывает карту или гаджет для оплаты к его смартфону;

либо сканирует QR-код.

При необходимости человеку можно отправить чек:

либо на email;

либо в SMS-сообщении.

Как работает сервис (скриншот: oschadbank.ua/msb/oschadpay)