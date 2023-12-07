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Великі пацифісти. Дипломат оцінив можливість Латинської Америки запобігти агресії Венесуели

Україна, Четвер 07 грудня 2023 18:09
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Великі пацифісти. Дипломат оцінив можливість Латинської Америки запобігти агресії Венесуели Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Левицький
Експерт: Руслан Спірін

Країни Латинської Америки - це великі пацифісти, які дотримуються принципів невтручання у внутрішні справи інших країн. Всі проблемні питання вони зазвичай вирішують через міжнародні механізми та організації.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спецпредставник МЗС України в Латинській Америці Руслан Спірін.

Спірін зазначив, що як правило, майже всі країни Латинської Америки - це миролюбні країни, які є членами ООН та дотримуються принципів міжнародного права.

"Ті, хто порушують базові принципи ООН, вони не користуються підтримкою країн Латинської Америки. Зараз немає такої інформації, що хтось в Латинській Америці підтримує дії Венесуели, спрямовані на загострення конфлікту", - наголосив експерт.

Дипломат повідомив, що Україна своє чергою наголосила на необхідності виконання юридично обов'язкових рішень Міжнародного Суду ООН в справі “Гаяна проти Венесуели”.

Наказ зобов'язує Венесуелу утримуватися від будь-яких дій, що змінять ситуацію у регіоні Ессекібо, а також обидві сторони - утриматись від будь-яких дій, які можуть погіршити або розширити спір, або ускладнити його вирішення.

"Вирішення будь-яких спірних питань та розбіжностей повинно відбуватись лише на основі механізмів, передбачених міжнародним правом, відповідно до цілей та принципів, визначених Статутом ООН", - сказав Спірін.

За його словами, потрібно розуміти, що країни регіону будуть намагатися запобігти збройному конфлікту, вирішити ситуацію із залученням можливостей ООН.

"Але також маємо враховувати, що непокарана агресія Росії проти України заохочує вирішення суперечок силою. Зараз критично важливо, аби регіон продемонстрував лідерство і не дав суперечці перерости в конфлікт", - підкреслив дипломат.

Конфлікт Венесуели з Гаяною

Венесуела 3 грудня провела референдум про анексію частини сусідньої Гаяни. За словами влади, за явки 50% виборців, результати становили 95%. Однак на виборчих дільницях не було видно ані черг, ані масового напливу людей.

Після проведення незаконного референдуму Венесуела оголосила про анексію території Гаяни та мобілізувала армію.

Раніше ми повідомляли, що Бразилія посилила кордон у відповідь на територіальні суперечки між своїми сусідами Гайаною та Венесуелою.

Також ми писали про реакцію України на "референдум" у Венесуелі.

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