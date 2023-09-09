Велике журі пропонує висунути звинувачення проти ще 20 союзників Трампа

Спеціальне велике журі Атланти визнало необхідним висунути звинувачення у втручанні в вибори ще 20 союзникам колишнього президента США Дональда Трампа, в тому числі, і сенатору Ліндсі Грему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

"Рекомендації спеціального великого журі вийшли за рамки звинувачень, висунутих прокурором Вілліс та її командою, запропонувавши притягти до кримінальної відповідальності ще 20 осіб (крім 18-ти за попереднім списком прокурора - ред)", - йдеться в публікації.

Серед двох десятків потенційних обвинувачених фігурують сенатор Ліндсі Грем, адвокати кампанії Трампа Клета Мітчелл і Борис Епштейн, ексрадник з питань нацбезпеки Майкл Флінн, адвокат Лін Вуд та колишні сенатори-республіканці Девід Пердью і Келлі Лоффлер.

ЛІндсі Грем та ще кілька осіб заявили, що не визнають своєї вини.

Судові справи проти Трампа

Наразі Трампу висунуто понад 90 кримінальних звинувачень за трьома справами. Його звинувачують у виплаті 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель, підриві виборів у 2020 році та у неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив посаду. Крім цього, в жовтні цього року розглянуть справу про махінації з фінансовими звітами, а наступного - про штурм Капітолію.

24 серпня Трамп прибув до в'язниці округу Фултон в Атланті, щоб здатися. Йому висунули більше десятка обвинувачень у зв’язку зі спробами скасувати результати виборів у Джорджії у 2020 році.

В результаті Трампа заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон, де він пробув 20 хвилин. Тоді він став першим президентом Штатів, якому зробили тюремне фото.

Трамп зміг вийти з тюрми, адже погодився внести заставу в розмірі 200 тисяч доларів.

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