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Трамп погодився внести 200 тисяч доларів застави по справі втручання у вибори, - CNN

США, Вівторок 22 серпня 2023 00:11
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Трамп погодився внести 200 тисяч доларів застави по справі втручання у вибори, - CNN Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Після зустрічі адвокатів Дональда Трампа із офісом окружного прокурора округу Фултон, колишній президент погодився внести заставу в розмірі 200 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Очікується, що Трамп і кілька співвідповідачів у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія опрацюють умови своєї застави з офісом окружного прокурора вже у понеділок. Зазначається, що переговори вестимуть адвокати експрезидента Тодд Бланш, Дженніфер Літтл і Дрю Фіндлінг.

Також стведжується, що окружний прокурор Фані Вілліс досягла угоди з одним із співвідповідачів Трампа адвокатом Джоном Істменом про заставу в розмірі 100 тисяч доларів.

Справи проти Трампа

Проти Дональда Трампа відкрито кілька судових справ, зокрема в квітні Велике журі присяжних визнало його причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

9 червня колишньому президенту було пред'явлено звинувачення у 37 пунктах справи про "секретні документи", які виявили у його маєтку "Мар-а-Лаго". За що Трампу загрожує від 20 років ув'язнення.

Згодом стало відомо, що кілька провідних донорів Республіканської партії США намагаються знайти альтернативу Трампу для участі у президентських виборах 2024 року.

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