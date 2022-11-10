Велике приниження для Путіна. Втрата Херсону вдарить по бойовому духу росіян, - британський генерал

"Херсон був першим захопленим містом. Він (Путін - ред.) з великою помпезністю оголосив, що там буде "Херсонська губернія" - тому це масштабна поразка", - сказав генерал Річард Ширрефф, колишній заступник верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО.

Він зазначив, що вибиттям росіян з Херсону українські захисники убезпечили узбережжя Чорного моря.

Ширрефф додав, що це також, ймовірно, матиме "драматичний" вплив на моральний стан окупантів.

"Ми бачили падіння російського духу на півночі в районі Харкова під час блискавичних нападів українців у вересні та на початку жовтня. Будь-яка форма відступу, подібна до цієї, різко вдарить по моральному духу росіян", - сказав він.

Ширрефф зазначив, що Путін намагається "втримати якомога більшу частину окупованої України", відкриваючи можливість для переговорів. При цьому він наголосив, що партнери не повинні примушувати президента Володимира Зеленського до переговорів.

Нагадаємо, що 9 листопада російське командування віддало наказ своїм військам відступити з правого берега Дніпра та розпочати відхід на лівий берег.

У Генштабі зазначили, що ймовірний відступ росіян з Херсону є результатом активних дій ЗСУ.

При цьому начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк додала, що росіяни все ще залишаються на правому березі Дніпра.

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