Велике оновлення Gemini: Google закриває Gems і змінює формат роботи

Функція Gems з'явилася у 2024 році як інструмент створення персоналізованих версій Gemini. Вона давала змогу задавати ШІ постійні інструкції для виконання специфічних завдань без потреби щоразу повторювати вхідні дані.

Серед готових пресетів від Google були асистент для брейнштормінгу, репетитор, кар'єрний консультант, напарник із кодингу та редактор тексту.

Користувачі також мали змогу створювати та поширювати власні варіанти, такі як тренери з бігу чи планувальники відпусток.

Деталі міграції та нові можливості

За інформацією панелі керування Gems, процес перенесення даних стартує 17 листопада 2026 року і відбуватиметься повністю в автоматичному режимі, тому користувачам не доведеться виконувати жодних додаткових дій.

До моменту міграції всі чинні Gems залишатимуться повністю працездатними.

Нова концепція навичок була вперше представлена разом із Gemini Spark і має суттєві функціональні відмінності від попереднього підходу.

Які саме?

Навички викликаються безпосередньо у вікні чату за допомогою символу слеш "/", без потреби переходити в окреме бічне меню.

У межах одного робочого сеансу користувач може активувати та комбінувати одразу кілька різних навичок.

Збережеться можливість призначати інструменти за замовчуванням (наприклад, Create image або Canvas) та додавати конкретні файли для контексту.

Передплатники тарифних планів Google AI Pro та AI Ultra вже можуть створювати нові навички через вкладку Gemini Spark.

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Зміна інтерфейсу та стратегічний підхід

Трансформація Gems у навички є черговим прикладом схильності Google до тяглої зміни назв, брендингу та розташування функцій усередині своїх продуктів.

З усім тим, заміна окремих персональних ботів на універсальні навички спрощує робочий процес для досвідчених користувачів.

Замість того, щоб кожного разу шукати потрібного бота в меню, введення символу / дає змогу швидко підключати потрібні алгоритми обробки даних прямо під час ведення діалогу.

Повноцінний доступ до створення нових навичок та довідкових матеріалів стане доступним для всіх користувачів разом із завершенням листопадової міграції.