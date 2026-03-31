Великдень під обстрілами: у Херсонській області вводять додаткові обмеження на свята
У Херсонській області Великодні свята проходитимуть із додатковими обмеженнями через безпекову ситуацію. Для жителів регіону готують формат святкування, який мінімізує ризики для їхнього життя та здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Головне:
- Причина обмежень: Через постійні обстріли в області вводять додаткові заходи безпеки.
- Нічні служби: На Раді оборони планують затвердити повну заборону богослужінь під час комендантської години.
- Освячення кошиків: Рекомендують проводити на вулиці без скупчень людей, починаючи вже з Великої суботи.
- Заборонені зони: Категорично заборонено перебувати у церквах, що розташовані у прибережній зоні.
- Безпечні локації: Духовенству радять проводити служби у "нижніх храмах".
- Кладовища: Відвідування цвинтарів можуть обмежити для всіх, крім поховальних процесій.
- Патрулювання: У святкові дні в населених пунктах збільшать кількість правоохоронців.
Чому вводять обмеження
Очільник ОВА наголошує, що регіон вже вже четвертий рік поспіль відзначає Великдень в умовах війни. За цей час російські обстріли пошкодили 43 релігійні об’єкти та повністю зруйнували ще 15 храмів. Зокрема, під удари потрапляли й місця, куди люди приходять молитися.
Саме тому під час засідання Ради церков і релігійних організацій області вирішили розглянути додаткові заходи безпеки. Насамперед планують заходи, які зменшать кількість масових подій.
Які обмеження планують
Влада разом із духовенством обговорили можливість повної заборони проводити богослужіння у Херсонській області у період комендантської години.
Освячувати великодні кошики рекомендують на вулиці, але без скупчення людей. Для цього їх планують проводити частіше - починаючи вже з Великої суботи.
За можливості богослужіння рекомендують проводити у нижніх храмах, які є більш безпечними. Водночас вірянам заборонять перебувати у церквах, які розташовані у прибережній зоні. Можуть обмежити і відвідування кладовищ, якщо це не стосується поховальних процесій.
Священнослужителів просять провести роз’яснювальну роботу серед парафіян щодо цих обмежень.
Посилення безпеки
У святкові дні в області збільшать кількість правоохоронців і представників сил безпеки. Вони патрулюватимуть населені пункти.
Остаточні рішення найближчим часом мають затвердити на Раді оборони Херсонської області.
Влада закликає жителів області:
- реагувати на сигнали повітряної тривоги;
- звертати увагу на повідомлення про дронові атаки;
- дотримуватися правил безпеки під час свят.
Раніше РБК-Україна писало, чому Великдень у 2026 році святкують у різні дати - 5 квітня у католиків і 12 квітня у православних. Дата свята щороку визначається за спеціальним алгоритмом (після весняного рівнодення та повного місяця), однак через використання різних календарів і пасхалій у західній та східній традиціях виникає різниця приблизно в тиждень. Попри перехід ПЦУ на новий календар, принцип обчислення Великодня для православних залишається спільним.
