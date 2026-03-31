Великдень під обстрілами: у Херсонській області вводять додаткові обмеження на свята

19:30 31.03.2026 Вт
3 хв
Як працюватимуть храми та чи зміниться комендантська година на Великдень?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: У Херсонській області визначилися, як відзначатимуть Великдень (Getty Images)

У Херсонській області Великодні свята проходитимуть із додатковими обмеженнями через безпекову ситуацію. Для жителів регіону готують формат святкування, який мінімізує ризики для їхнього життя та здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Головне:

  • Причина обмежень: Через постійні обстріли в області вводять додаткові заходи безпеки.
  • Нічні служби: На Раді оборони планують затвердити повну заборону богослужінь під час комендантської години.
  • Освячення кошиків: Рекомендують проводити на вулиці без скупчень людей, починаючи вже з Великої суботи.
  • Заборонені зони: Категорично заборонено перебувати у церквах, що розташовані у прибережній зоні.
  • Безпечні локації: Духовенству радять проводити служби у "нижніх храмах".
  • Кладовища: Відвідування цвинтарів можуть обмежити для всіх, крім поховальних процесій.
  • Патрулювання: У святкові дні в населених пунктах збільшать кількість правоохоронців.

Чому вводять обмеження

Очільник ОВА наголошує, що регіон вже вже четвертий рік поспіль відзначає Великдень в умовах війни. За цей час російські обстріли пошкодили 43 релігійні об’єкти та повністю зруйнували ще 15 храмів. Зокрема, під удари потрапляли й місця, куди люди приходять молитися.

Саме тому під час засідання Ради церков і релігійних організацій області вирішили розглянути додаткові заходи безпеки. Насамперед планують заходи, які зменшать кількість масових подій.

Які обмеження планують

Влада разом із духовенством обговорили можливість повної заборони проводити богослужіння у Херсонській області у період комендантської години.

Освячувати великодні кошики рекомендують на вулиці, але без скупчення людей. Для цього їх планують проводити частіше - починаючи вже з Великої суботи.

За можливості богослужіння рекомендують проводити у нижніх храмах, які є більш безпечними. Водночас вірянам заборонять перебувати у церквах, які розташовані у прибережній зоні. Можуть обмежити і відвідування кладовищ, якщо це не стосується поховальних процесій.

Священнослужителів просять провести роз’яснювальну роботу серед парафіян щодо цих обмежень.

Посилення безпеки

У святкові дні в області збільшать кількість правоохоронців і представників сил безпеки. Вони патрулюватимуть населені пункти.

Остаточні рішення найближчим часом мають затвердити на Раді оборони Херсонської області.

Влада закликає жителів області:

  • реагувати на сигнали повітряної тривоги;
  • звертати увагу на повідомлення про дронові атаки;
  • дотримуватися правил безпеки під час свят.

Раніше РБК-Україна писало, чому Великдень у 2026 році святкують у різні дати - 5 квітня у католиків і 12 квітня у православних. Дата свята щороку визначається за спеціальним алгоритмом (після весняного рівнодення та повного місяця), однак через використання різних календарів і пасхалій у західній та східній традиціях виникає різниця приблизно в тиждень. Попри перехід ПЦУ на новий календар, принцип обчислення Великодня для православних залишається спільним.

Також ми розповідали про Чистий четвер, його значення та традицію святкування в Україні.

Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
