Пасха под обстрелами: в Херсонской области вводят дополнительные ограничения на праздники

19:30 31.03.2026 Вт
3 мин
Как будут работать храмы и изменится ли комендантский час на Пасху?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Херсонской области определились, как будут отмечать Пасху (Getty Images)

В Херсонской области Пасхальные праздники будут проходить с дополнительными ограничениями из-за ситуации с безопасностью. Для жителей региона готовят формат празднования, который минимизирует риски для их жизни и здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Читайте также: Цены взлетят перед Пасхой: какие продукты купить сейчас, чтобы сэкономить

Главное:

  • Причина ограничений: Из-за постоянных обстрелов в области вводят дополнительные меры безопасности.
  • Ночные службы: На Совете обороны планируют утвердить полный запрет богослужений во время комендантского часа.
  • Освящение корзин: Рекомендуют проводить на улице без скоплений людей, начиная уже с Великой субботы.
  • Запретные зоны: Категорически запрещено находиться в церквях, расположенных в прибрежной зоне.
  • Безопасные локации: Духовенству советуют проводить службы в "нижних храмах".
  • Кладбища: Посещение кладбищ могут ограничить для всех, кроме похоронных процессий.
  • Патрулирование: В праздничные дни в населенных пунктах увеличат количество правоохранителей.

Почему вводят ограничения

Глава ОГА отмечает, что регион уже четвертый год подряд отмечает Пасху в условиях войны. За это время российские обстрелы повредили 43 религиозных объекта и полностью разрушили еще 15 храмов. В частности, под удары попадали и места, куда люди приходят молиться.

Именно поэтому во время заседания Совета церквей и религиозных организаций области решили рассмотреть дополнительные меры безопасности. Прежде всего планируют меры, которые уменьшат количество массовых событий.

Какие ограничения планируют

Власти вместе с духовенством обсудили возможность полного запрета проводить богослужения в Херсонской области в период комендантского часа.

Освящать пасхальные корзины рекомендуют на улице, но без скопления людей. Для этого их планируют проводить чаще - начиная уже с Великой субботы.

По возможности богослужения рекомендуют проводить в нижних храмах, которые являются более безопасными. В то же время верующим запретят находиться в церквях, которые расположены в прибрежной зоне. Могут ограничить и посещение кладбищ, если это не касается похоронных процессий.

Священнослужителей просят провести разъяснительную работу среди прихожан относительно этих ограничений.

Усиление безопасности

В праздничные дни в области увеличат количество правоохранителей и представителей сил безопасности. Они будут патрулировать населенные пункты.

Окончательные решения в ближайшее время должны утвердить на Совете обороны Херсонской области.

Власти призывают жителей области:

  • реагировать на сигналы воздушной тревоги;
  • обращать внимание на сообщения о дроновых атаках;
  • соблюдать правила безопасности во время праздников.

Ранее РБК-Украина писало, почему Пасху в 2026 году празднуют в разные даты - 5 апреля у католиков и 12 апреля у православных. Дата праздника ежегодно определяется по специальному алгоритму (после весеннего равноденствия и полнолуния), однако из-за использования разных календарей и пасхалий в западной и восточной традициях возникает разница примерно в неделю. Несмотря на переход ПЦУ на новый календарь, принцип исчисления Пасхи для православных остается общим.

Также мы рассказывали о Чистом четверге, его значении и традиции празднования в Украине.

Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны