Пасха под обстрелами: в Херсонской области вводят дополнительные ограничения на праздники
В Херсонской области Пасхальные праздники будут проходить с дополнительными ограничениями из-за ситуации с безопасностью. Для жителей региона готовят формат празднования, который минимизирует риски для их жизни и здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Главное:
- Причина ограничений: Из-за постоянных обстрелов в области вводят дополнительные меры безопасности.
- Ночные службы: На Совете обороны планируют утвердить полный запрет богослужений во время комендантского часа.
- Освящение корзин: Рекомендуют проводить на улице без скоплений людей, начиная уже с Великой субботы.
- Запретные зоны: Категорически запрещено находиться в церквях, расположенных в прибрежной зоне.
- Безопасные локации: Духовенству советуют проводить службы в "нижних храмах".
- Кладбища: Посещение кладбищ могут ограничить для всех, кроме похоронных процессий.
- Патрулирование: В праздничные дни в населенных пунктах увеличат количество правоохранителей.
Почему вводят ограничения
Глава ОГА отмечает, что регион уже четвертый год подряд отмечает Пасху в условиях войны. За это время российские обстрелы повредили 43 религиозных объекта и полностью разрушили еще 15 храмов. В частности, под удары попадали и места, куда люди приходят молиться.
Именно поэтому во время заседания Совета церквей и религиозных организаций области решили рассмотреть дополнительные меры безопасности. Прежде всего планируют меры, которые уменьшат количество массовых событий.
Какие ограничения планируют
Власти вместе с духовенством обсудили возможность полного запрета проводить богослужения в Херсонской области в период комендантского часа.
Освящать пасхальные корзины рекомендуют на улице, но без скопления людей. Для этого их планируют проводить чаще - начиная уже с Великой субботы.
По возможности богослужения рекомендуют проводить в нижних храмах, которые являются более безопасными. В то же время верующим запретят находиться в церквях, которые расположены в прибрежной зоне. Могут ограничить и посещение кладбищ, если это не касается похоронных процессий.
Священнослужителей просят провести разъяснительную работу среди прихожан относительно этих ограничений.
Усиление безопасности
В праздничные дни в области увеличат количество правоохранителей и представителей сил безопасности. Они будут патрулировать населенные пункты.
Окончательные решения в ближайшее время должны утвердить на Совете обороны Херсонской области.
Власти призывают жителей области:
- реагировать на сигналы воздушной тревоги;
- обращать внимание на сообщения о дроновых атаках;
- соблюдать правила безопасности во время праздников.
