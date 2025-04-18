Великдень під час війни: де й коли дивитись богослужіння онлайн

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому на Великдень українці ходять у храм з кошиками.

Читайте також, навіщо кошики на Великдень окроплюють водою та які молитви читають.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: корпоративний сайт "Суспільне Мовлення", "Українське Радіо", "Радіо Культура", прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) та Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) у Facebook, YouTube-канали "Православна Церква України" та "Живе Телебачення".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.