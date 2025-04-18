Пасха во время войны: где и когда смотреть богослужения онлайн

В этом году Светлое Христово Воскресение все украинцы (и православные, и католики) будут отмечать в один день - 20 апреля. Торжественные пасхальные богослужения при этом будут транслировать онлайн и на радио.
Подробнее о том, где именно и когда можно смотреть или слушать пасхальные богослужения, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
На телеканале "Суспільне Культура" покажут:
Кроме того, "Українське Радіо" и "Радіо Культура" будут транслировать:
Найти пасхальные богослужения можно будет, скорее всего, на официальных страницах ПЦУ и УГКЦ в сети:
В завершение тем, кто предпочитает YouTube, стоит посетить также:
Напомним, ранее мы рассказывали, почему на Пасху украинцы ходят в храм с корзинками.
Читайте также, зачем корзины на Пасху окропляют водой и какие молитвы читают.
При подготовке материала были использованы следующие источники: корпоративный сайт "Суспільне Мовлення", "Українське Радіо", "Радіо Культура", пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) и Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) в Facebook, YouTube-каналы "Православна Церква України" и "Живе Телебачення".
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