Пасха во время войны: где и когда смотреть богослужения онлайн

Трансляция пасхальных богослужений на ТВ

На телеканале "Суспільне Культура" покажут:

в субботу, 19 апреля, в 23:00 - Торжественное богослужение Православной Церкви Украины (ПЦУ) по случаю праздника Светлого Христова Воскресения (Пасхи);

- Торжественное богослужение Православной Церкви Украины (ПЦУ) по случаю праздника Светлого Христова Воскресения (Пасхи); в воскресенье, 20 апреля, в 7:00 - Пасхальные богослужения Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) из Патриаршего собора Воскресения Христова;

- Пасхальные богослужения Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) из Патриаршего собора Воскресения Христова; в воскресенье, 20 апреля, в 11:00 - Пасхальную Святую мессу Римско-Католической Церкви в Украине из храма Святого Александра в Киеве.

Трансляция пасхальных богослужений на радио

Кроме того, "Українське Радіо" и "Радіо Культура" будут транслировать:

в воскресенье, 20 апреля, в 00:05 - Торжественное богослужение ПЦУ по случаю Светлого Христова Воскресения - вживую из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве;

- Торжественное богослужение ПЦУ по случаю Светлого Христова Воскресения - вживую из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве; в воскресенье, 20 апреля, в 8:35 - Торжественное богослужение УГКЦ по случаю Светлого Христова Воскресения - вживую из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Трансляция пасхальных богослужений в сети

Найти пасхальные богослужения можно будет, скорее всего, на официальных страницах ПЦУ и УГКЦ в сети:

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