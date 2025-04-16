Великдень у Київській області під час війни: як пройдуть богослужіння та що заборонено

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що проведення великодніх заходів на території Кіровоградської області відбуватиметься цього року згідно з новим розпорядженням очільника держадміністрації. У ньому йдеться, зокрема, про посилення безпекових заходів і комендантську годину у великодню ніч.

Тим часом у Хмельницькій області змінять комендантську годину на Великдень. Заходи безпеки там також будуть посилені.

Читайте також, навіщо кошики на Великдень окроплюють водою та які молитви читають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.