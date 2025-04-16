Пасха в Киевской области во время войны: как пройдут богослужения и что запрещено

Напомним, ранее мы рассказывали, что проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет происходить в этом году согласно новому распоряжению главы госадминистрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.

Тем временем в Хмельницкой области изменят комендантский час на Пасху. Меры безопасности там также будут усилены.

Читайте также, зачем корзины на Пасху окропляют водой и какие молитвы читают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.