Пасха в Киевской области во время войны: как пройдут богослужения и что запрещено

В этом году Пасху в Киевской области будут отмечать по особым правилам - из-за войны и угрозы вражеских атак. В регионе будут действовать усиленные меры безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной (военной) администрации в Facebook.
Недавно состоялось заседание Киевского областного совета Церквей и религиозных организаций. В нем приняли участие:
Во время встречи участники заседания Киевского областного совета Церквей и религиозных организаций:
Осипенко во время мероприятия подчеркнула, что самое главное:
"Уверена, что совместная наша работа даст положительные результаты, и эти праздничные, светлые дни на Киевщине пройдут спокойно", - отметила она.
В течение пасхальных праздников в Киевской области будут действовать такие основные ограничения и меры безопасности:
"Рекомендовано составление графиков служб и освящения пасхальных корзин, чтобы избежать значительного скопления людей в одном месте", - отметили в пресс-службе областной госадминистрации.
Напомним, ранее мы рассказывали, что проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет происходить в этом году согласно новому распоряжению главы госадминистрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.
Тем временем в Хмельницкой области изменят комендантский час на Пасху. Меры безопасности там также будут усилены.
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