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Великдень-2023: чи буде в Україні додатковий вихідний

Фото: на Великдень у 2023 році додаткового вихідного не буде через війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У період дії військового стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю. Через війну додаткового вихідного на Великдень не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня після святкового чи неробочого.

Великдень у 2023 році святкується у неділю, 16 квітня. Згідно з КЗпП, вихідний має переноситися на понеділок, 17 квітня. Однак у цьому році це буде робочий день.

Ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією.

Нормальна тривалість робочого часу в період дії воєнного стану може бути збільшена з 40 до 60 годин на тиждень. Але лише для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури.

Крім того, законом про оптимізацію трудових відносин передбачено, що робота у вихідний день оплачується у подвійному розмірі.

За даними опитування КМІС, у 2023 році більшість населення України (близько 70%) святкує Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України 63% та День захисників та захисниць України (54%).

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