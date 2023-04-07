Пасха-2023: будет ли в Украине дополнительный выходной

В период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. Из-за войны дополнительного выходного на Пасху не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Законом отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня после праздничного или нерабочего.
Пасха в 2023 году празднуется в воскресенье, 16 апреля. Согласно КЗоТ, выходной должен переноситься на понедельник, 17 апреля. Однако в этом году это будет рабочий день.
Принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией.
Нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена с 40 до 60 часов в неделю. Но только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры.
Кроме того, законом об оптимизации трудовых отношений предусмотрено, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере.
По данным опроса КМИС, в 2023 году большинство населения Украины (около 70%) празднует Пасху и Рождество Христово как наиболее популярные праздники, далее следуют День Независимости Украины 63% и День защитников и защитниц Украины (54%).
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