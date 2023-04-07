Пасха-2023: будет ли в Украине дополнительный выходной

Законом отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня после праздничного или нерабочего.

Пасха в 2023 году празднуется в воскресенье, 16 апреля. Согласно КЗоТ, выходной должен переноситься на понедельник, 17 апреля. Однако в этом году это будет рабочий день.

Принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией.

Нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена с 40 до 60 часов в неделю. Но только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры.

Кроме того, законом об оптимизации трудовых отношений предусмотрено, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере.