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Велика вода відступає. Рятувальники розповіли, скільки будинків залишаються підтопленими

Фото: рятувальники розповіли про наслідки паводку в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Паводок в Україні пішов на спад, а вода почала відступати. Проте підтопленими залишаються сотні будинків та понад тисячі домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальники зазначають, що спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.

Проте залишаються підтопленими 1741 дворогосподарство:

  • Чернігівська область - 488,
  • Дніпропетровська - 433,
  • Кіровоградська - 323,
  • Київська - 210,
  • Черкаська - 162,
  • Полтавська - 107,
  • Волинська - 18.

Також підтоплені 434 будинки (Дніпропетровська - 276, Кіровоградська - 87, Черкаська - 40, Чернігівська - 29 та Полтавська - 2) та дороги до 33 населених пунктів.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях затоплені 21 тисяча 87 гектарів сільськогосподарських земель.

За останню добу рятувальники відкачали 115 метрів кубічних води (з початку робіт понад 16 тисяч).

Фото: рятувальники розповіли про наслідки паводку в Україні (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, у Києві 19 квітня повідомили, що паводок зменшується, а вода почала відступати.

Також жителів Києва, Дніпра та Запоріжжя попередили про жовту воду у кранах через інтенсивний паводок.

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ДСНС