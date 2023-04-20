Большая вода отступает. Спасатели рассказали, сколько домов остаются подтопленными

Паводок в Украине пошел на убыль, а вода начала отступать. Однако подтопленными остаются сотни домов и более тысячи домохозяйств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели отмечают, что наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины.
Однако остаются подтопленными 1741 дворохозяйство:
Также подтоплены 434 дома (Днепропетровская - 276, Кировоградская - 87, Черкасская - 40, Черниговская - 29 и Полтавская - 2) и дороги до 33 населенных пунктов.
В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях затоплены 21 тысяча 87 гектаров сельскохозяйственных земель.
За последние сутки спасатели откачали 115 метров кубических воды (с начала работ более 16 тысяч).
Фото: спасатели рассказали о последствиях паводка в Украине (t.me/dsns_telegram)
Напомним, в Киеве 19 апреля сообщили, что паводок уменьшается, а вода начала отступать.
Также жителей Киева, Днепра и Запорожья предупредили о желтой воде в кранах из-за интенсивного паводка.
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