Большая вода отступает. Спасатели рассказали, сколько домов остаются подтопленными

Фото: спасатели рассказали о последствиях паводка в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Паводок в Украине пошел на убыль, а вода начала отступать. Однако подтопленными остаются сотни домов и более тысячи домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.