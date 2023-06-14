"Велика вода" відступає: рівень у Дніпрі в Херсонській області впав ще на 30 см

"Динаміка на спад води зберігається", - йдеться в повідомленні.

Підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка, повідомили в ОВА.

За даними прес-служби, загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня, що призвело до затоплення десятків населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

У Херсоні та області запровадили низку обмежень. Зокрема це стосується заборони на в'їзд у підтоплені населені пункти.

Також Кабмін вирішив створити у Херсонській області комісію з обстеження пошкоджених будівель та споруд унаслідок повені після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Детальніше про ситуацію після теракту на Каховській ГЕС у матеріалі РБК-Україна.