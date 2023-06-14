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"Большая вода" отступает: уровень в Днепре в Херсонской области упал еще на 30 см

Фото: паводок падает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 14 июня средний уровень подтопления в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС составляет 2,13 метров. Это на 32 сантиметра меньше, чем вчера вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.

"Динамика на убыль воды сохраняется", - говорится в сообщении.

Подтопленными остаются 28 деоккупированных населенных пунктов. Вода полностью отошла от сел Завет, Бобровый Угол и Бургунка, сообщили в ОВА.

По данным пресс-службы, всего под водой остаются 3103 жилых дома. За прошедший день вода отошла от около полутысячи домов.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня, что привело к затоплению десятков населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

В Херсоне и области ввели ряд ограничений. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.

Также Кабмин решил создать в Херсонской области комиссию по обследованию поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Детальнее о ситуации после теракта на Каховской ГЭС в материале РБК-Украина.

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ХерсонКаховская ГЭС