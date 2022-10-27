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Велика темна пляма. У Зеленського припустили, ким Путін запам'ятається в історії

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Росії Володимир Путін мріяв увійти в історію як великий завойовник, а увійде як велика темна пляма.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Треба бути обережними зі своїми бажаннями. Путін мріяв увійти в історію як великий завойовник, а увійде як велика темна пляма - останній імператор, який призвів до занепаду і падіння імперії. Наступні покоління вивчатимуть не його перемоги, а помилки та злочини", - написав він.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що будь-яка пропозиція дипломатичного врегулювання повномасштабної війни означає програш України та ухвалення ультиматумів Росії.

Крім того, за словами радника глави ВП, шантаж є єдиним способом спілкування Росії зі світом. Для того, щоб покінчити з цим, потрібна перемога України у війні.

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